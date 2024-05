Plus Engers Routinier Lukas Haubrich feiert beim FV Engers ein Comeback: Gegen Morlautern soll das Rechnen ein Ende haben Von Ludwig Velten i Am 12. September 2020 spielte Lukas Haubrich (im neongrünen Trikot) mit dem FV Engers in der ersten Hauptrunde im Wettbewerb um den DFB-Pokal beim späteren Meister der 2. Bundesliga und Bundesligaaufsteiger VfL Bochum (0:3). An diesem Samstag feiert der Routinier im Engerser Trikot ein Comeback. Foto: Jörg Niebergall Drei Spieltage vor dem Ende der Saison 2023/2024 in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/ Saar kann der FV Engers auch die letzten Zweifel am Klassenverbleib beseitigen. Mit einem Heimsieg über den SV Morlautern wollen die FVE-Verantwortlichen den Rechenschieber endgültig zur Seite legen. Lesezeit: 2 Minuten

Die Partie im Engerser Stadion am Wasserturm beginnt am Samstag um 15.30 Uhr. Im Hinspiel verloren die Engerser in einer torreichen Begegnung in Morlautern mit 5:6 (1:4) in Morlautern, wobei die Mannschaft von FVE-Trainer Sascha Watzlawik einen 1:5-Rückstand fast wettmachte und beinahe noch einen Punkt entführt hätte. „Jetzt wollen wir den ...