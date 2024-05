Plus Karbach

FC Karbach kann gegen Dudenhofen alles klarmachen – Kühnreich mit Plan A, B und C

i Symbolbild Foto: Adobe Stock/Verein/Svenja Wolf

Matchball für den FC Karbach am drittletzten Spieltag der Fußball-Oberliga: Mit einem Heimsieg am Samstag (15.30 Uhr) gegen den FV Dudenhofen wären die Vorderhunsrücker alle Abstiegssorgen los. Ein zehntes Oberliga-Jahr in Folge wäre dann gesichert.