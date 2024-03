Plus Idar-Oberstein Jelle Lang und Paul Schneider schnüren Dreierpäckchen: B-Junioren des SC Idar-Oberstein gewinnen wilde Spiele Von Sascha Nicolay i Symbolbild Foto: Daniel Karmann/picture alliance/dpa Lesezeit: 2 Minuten Während die B-Junioren-Fußballer des SC Idar-Oberstein mit zwei Siegen aus der Winterpause gekommen sind, mussten die A-Junioren beim Restrundenauftakt eine unglückliche Niederlage hinnehmen.

Torreich ging es zu in den beiden ersten Spielen der B-Junioren-Verbandsliga-Fußballer des SC Idar-Oberstein nach der Winterpause. Insgesamt 14-mal schlug es in den Gehäusen im Haag in den beiden Partien ein. Aber beide Male hieß der Sieger SC Idar-Oberstein. Zunächst bezwang die Mannschaft von Trainer Marco Reich den SV Gonsenheim ...