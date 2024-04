Plus Langenbach bei Kirburg

B-Juniorinnen-Regionalliga: Neuling Weitefeld hat nach 2:1 gegen Bad Neuenahr Platz vier im Visier

Von Andreas Hundhammer

i In dieser Szene enteilt Weitefelds Nina Müller ihrer Bad Neuenahrer Gegenspieleri. Foto: Andreas Hüsch

Die B-Juniorinnen des TuS Weitefeld-Langenbach steuern mit großen Schritten darauf zu, ihre Premierensaison in der Regionalliga Südwest auf Platz vier und damit in der vorderen Tabellenhälfte abzuschließen. Gegen den SC 13 Bad Neuenahr setzte sich der Klassen-Neuling mit 2:1 (2:1) durch. Dabei hatten die Westerwälderinnen noch vor dem Anpfiff zunächst einen Schockmoment zu verdauen, nachdem Außenverteidigerin Lina Prinzen während des Aufwärmens mit Verdacht auf Unterarmbruch per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste.