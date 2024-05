Plus Cochem

Kreisliga B Staffel 8: Vordereifel II hält nach Sieg in Lutzerath den Anschluss

Von Nico Balthasar

i Wichtiger Sieg für die SG Vordereifel II (in Rot mit Niklas Stoll), bittere Niederlage für die SSG Lutzerather Höhe (mit Daniel Lorenz) im Abstiegskampf der B Staffel 8: Die Gäste aus Laubach, Müllenbach und Kaisersesch gewannen mit 3:1, bleiben zwar Schlusslicht, haben aber den Anschluss zum rettenden Ufer Rang zwölf hergestellt. Auf dem Tabellenplatz steht nun Lutzerath und hat nur noch zwei Punkte Vorsprung auf Vordereifel II. Foto: Alfons Benz

Am 27. Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 8 gewann Meister Ulmen das Derby in Auderath knapp mit 1:0. Da Schlusslicht Vordereifel II in Lutzerath drei Punkte holte, steht im Tabellenkeller in den letzten drei Runden ein ganz heißer Abstiegskampf bevor. Die letzten sechs Mannschaften trennen aktuell nur drei Punkte, drei steigen ab.