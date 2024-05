Nach dem 3:1-Derbysieg in Lutzerath am Sonntag konnte Wolfgang Bretz, Trainer der SG Vordereifel II, noch positiv gestimmt in die Zukunft schauen. Das hat sich am Mittwochabend bereits geändert. Mit 0:6 ging Vordereifel II beim neuen Tabellendritten SG Darscheid/Mehren im Nachholspiel unter, Bretz' Reserve bleibt Tabellenletzter, hat aber noch drei Spieltage Zeit, den rettenden viertletzten Rang zwölf zu erreichen. Auch wegen erneuter Personalsorgen klagt Bretz aber vor dem Heimspiel am Sonntag (12.45 Uhr) in Laubach gegen Weiler/Boos: „Momentan bin ich noch ratlos.“ Foto: Alfons Benz