Adenau/Hönningen

B 8: Hocheifel und Ahrtal sind gegen Abstiegskandidaten gefordert – Nächsten Mittwoch steigt das Derby

Von Lutz Klattenberg

Die SG Ahrtal Hönningen und die SG Hocheifel 23 bekommen es am Wochenende in der Fußball-Kreisliga B Eifel Staffel 8 mit Abstiegskandidaten zu tun, bevor dann am Mittwoch (20 Uhr) in Insul das Derby der beiden Teams aus der Verbandsgemeinde Adenau steigt.