Kreisliga B Staffel 8: Vordereifel II kann um vier Plätze klettern

Mit dem äußerst wichtigen 3:1- Auswärtssieg am Sonntag bei der SSG Lutzerather Höhe hat sich die SG Vordereifel II im Abstiegskampf wieder in Position gebracht, allerdings sind es für das Schlusslicht (15.) immer noch zwei Punkte Rückstand auf Rang zwölf und damit das rettende Ufer in der Kreisliga B Staffel 8.