Plus Simmern

Kreisliga B Staffel 10: Buchholz steht vor dem Abstieg, Top-Duo feiert klare Siege

Von Nico Balthasar

In der Fußball-Kreisliga B Staffel 10 hielt die Karbacher Reserve Verfolger Weiler am 22. Spieltag auf Distanz. Im Keller war hingegen mehr Bewegung drin. In Buchholz gehen langsam die Lichter aus, während Oberwesel II die Gunst der Stunde nutzte, um über den Strich zu klettern. Rheinböllen II steht nun auf dem ersten Abstiegsplatz zwölf.