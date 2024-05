Plus Simmern Kreisliga B Staffel 10: Abstiegsduelle in Winzberg und in Löf stehen im Blickpunkt Von Nico Balthasar i Nach dem direkten Aufeinandertreffen im Abstiegskampf der B Staffel 10, das Viertäler Oberwesel II um Johannes Lehré (links) mit 6:1 gegen Buchholz um Niklas-Owen Weyer mit 6:1 gewann, geht es für beide Klubs heute Abend schon weiter: Die Buchholzer müssen um 19.15 Uhr beim Zweiten Weiler ran, für Oberwesel II geht es um 20 Uhr in Winzberg gegen Ellern um einen weiteren Schritt raus aus dem Tabellenkeller. Foto: Mark Dieler In der Fußball-Kreisliga B Staffel 10 verteilt sich der 23. und viertletzte Spieltag über das gesamte Wochenende. Sowohl am Freitag als auch am Samstag stehen im Abstiegskampf Sechs-Punkte-Spiele auf dem Programm. Lesezeit: 3 Minuten

Außerdem kann Verfolger Weiler schon am Freitag gegen Schlusslicht Buchholz vorlegen. Tabellenführer Karbach II (fünf Punkte Vorsprung) muss am Sonntag in Kastellaun nachziehen. Die Partie der SG Morshausen II gegen die SG Laudert wird erst am Dienstag um 19.30 Uhr in Gondershausen angepfiffen. SC Weiler - SSV Buchholz. Weilers Spielertrainer Christopher ...