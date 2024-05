Plus Simmern

Kreisliga B St. 10: Oberwesel II und Rheinböllen II nach Sechs-Punkten-Spielen atmen durch

Von Nico Balthasar

i Kastellaun/Uhlers Torwart Dennis Venten gibt hier Karbachs Jermaine Kneip „noch einen mit“. Kastellaun/Uhler konnte trotz einer 1:0-Pausenführung dem Tabellenführer Karbach II beim 1:3 aber kein Bein stellen. Karbach II fehlen noch maximal zwei Siege zum Aufstieg in die A-Klasse. Foto: B&P Schmitt

Während sich Spitzenreiter Karbach II in der Fußball-Kreisliga B Staffel 10 auch am 23. Spieltag auch in Kastellaun keinerlei Blöße gab, entschieden Oberwesel II und Rheinböllen II die Sechs-Punkte-Spiele im Abstiegskampf für sich. Sie sind die großen Gewinner des Wochenendes.