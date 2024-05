Plus Andernach

Rheinanlagen als Treffpunkt für Haus- und Gartenliebhaber – „Haus & Garten“ findet von 18. bis 20. Mai statt

Von Elvira Bell

i In den Andernacher Rheinanlagen wird vom 18. bis 20. Mai die Messe „Haus und Garten Mittelrhein“ veranstaltet. Foto: Elvira Bell

In der Bäckerjungenstadt Andernach verwandeln sich die Rheinanlagen vom Pfingstsamstag bis Pfingstmontag, 18. bis 20. Mai, vom Alten Krahnen aus in Richtung Spielplatz in einen lebendigen Treffpunkt für alle Haus- und Gartenliebhaber. Zum 20. Mal wird dort die Messe „Haus & Garten“ veranstaltet.