Kreisliga B St. 10: Karbach II fehlt nach 3:0 gegen Morshausen II noch ein Sieg zum Titel

Von Nico Balthasar

i Mit dem dritten Sieg in Serie hat die Reserve des TuS Rheinböllen (in Schwarz) den Klassenverbleib so gut wie perfekt gemacht. Rheinböllen II um den reaktivierten Philipp Steigerwald (links) und Nick Mensch, die beide trafen, gewann gegen den Abstiegskonkurrenten Viertäler Oberwesel II um Johannes Lehré mit 5:2. Sechs Punkte hat Rheinböllen II nun Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz zwölf und Ellern – bei nur noch zwei Spielen. Foto: #ckpicture

Spitzenreiter Karbach II ist in der Fußball-Kreisliga B Staffel 10 nur noch einen Sieg vom Aufstieg entfernt. Die Oberliga-Reserve gewann ihre Partie gegen Morshausen II souverän und kann am vorletzten Spieltag am Samstag bei der SG Laudert alles klarmachen. Im Keller steht der zweite Absteiger neben Buchholz mit Mosel Löf II so gut wie fest, Oberwesel II und Ellern kämpfen in den ausstehenden zwei Partien um den letzten Platz über dem Strich.