Plus Simmern

Kreisliga B Staffel 10: Kohl weg, Spielertrainer-Duo coacht nun Weiler – Zwei Kellerduelle

Von Nico Balthasar

i Seine Zeit in Weiler ist abgelaufen: Trainer Tobias Kohl. Foto: hjs-Foto

In der Fußball-Kreisliga B Staffel 10 will die Karbacher Reserve am 22. Spieltag einen weiteren Schritt Richtung Meisterschaft gehen. Ebenfalls schon am Freitagabend ringt das Schlusslicht SSV Buchholz um seine wohl letzte Chance im Abstiegskampf.