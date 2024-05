Plus Simmern

Kreisliga B10: Nachholspiel in Gondershausen – Untermosel II kommt mit 29-Tore-Mann

In einer vorgezogenen Partie des 25. und vorletzten Spieltags der Fußball-Kreisliga B Staffel 10 geht es zwischen der SG Morshausen/Beulich/Gondershausen II (8. Platz/29 Punkte) und dem SV Untermosel Kobern II (4. Platz/44 Punkte) am Donnerstag (19.30 Uhr) in Gondershausen nur noch um Platzierungen.