Nick Mensch (in Schwarz) und sein TuS Rheinböllen II stehen nach dem 5:2-Sieg vor einer Woche gegen die SG Viertäler Oberwesel II um Kapitän Dennis Müller kurz vor dem Klassenverbleib. Oberwesel II muss bei nur einem Punkt Vorsprung auf den Drittletzten Ellern weiterhin zittern. Zwei Spieltage stehen in der B 10 noch an. Foto: #ckpicture