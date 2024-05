Plus Kreis Neuwied HSV ist heiß auf das Topspiel in Weißenthurm: Ein Sieg macht die Tür zur Bezirksliga für Neuwied ganz weit auf Von Daniel Korzilius i Mit 5:1 fegte der SV Windhagen (weiße Trikots) die SG Weißenthurm/Urmitz (blue Spielkleidung) in der Hinrunde aus dem Windhagener Stadion. Damit leistete der SVW dem HSV Neuwied wertvolle Schützenhilfe im Kampf um die Meisterschaft. Foto: Creativ/Heinz-Werner Lamberz Am 24. Spieltag der Fußball-Kreisliga A 2 kommt es im Titelkampf zum Gipfeltreffen zwischen dem Tabellenzweiten SG Weißenthurm/Urmitz und dem Spitzenreiter HSV Neuwied. Lesezeit: 3 Minuten

SV Roßbach/Verscheid - SV Rheinbreitbach (So., 14.30 Uhr/Hinspiel: 2:4). Der Roßbacher Trainer Michael Maur peilt mit seinem Team den vierten Sieg in Folge an: „Gegen eine zurzeit offensiv gut agierende Mannschaft aus Rheinbreitbach gilt es wieder mit der taktischen Disziplin und einer hohen körperlichen Bereitschaft gegen den Ball zu arbeiten ...