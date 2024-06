Plus Neitersen

Beim Hees-Abschied steht viel auf dem Spiel: Neitersen II im Entscheidungsspiel gegen DJK Neustadt-Fernthal

Von René Weiss

Nico Hees ist bei der SG Neitersen/Altenkirchen ein echtes Urgestein. Im Jahr 1992 (!) bestritt er damals für seinen Heimatverein ASG Altenkirchen sein erstes Pflichtspiel als Aktiver. Vom Platz wechselte er später auf die Trainerbank, und diese wird Hees nach dem Entscheidungsspiel um den Klassenverbleib in der Fußball-Kreisliga A2 am Mittwochabend ab 19.30 Uhr gegen die DJK Neustadt-Fernthal auf neutralem Platz in Güllesheim verlassen.