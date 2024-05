Plus Kreis Neuwied 1:0-Erfolg bei der SG Weißenthurm: Routinier Finkenbusch entscheidet Topspiel für den HSV Neuwied vom Punkt Von Daniel Korzilius i Yannik Finkenbusch (rechts im Bild) war der Schütze des einzigen Tores im Spitzenspiel des Tabellenzweiten SG Weißenthurm/Urmitz (blaues Trikot) gegen den Spitzenreiter HSV Neuwied. Der HSV-Spielmacher verwandelte in der 71. Minute den spielentscheidenden Foulelfmeter zum 1:0-Sieg. Foto: Jörg Niebergall Der HSV Neuwied hat das Spitzenspiel des 24. Spieltages bei der SG Weißenthurm mit 1:0 gewonnen und führt die Tabelle der Fußball-Kreisliga A 2 zwei Spieltage vor dem Saisonende nun mit vier Punkten Vorsprung an. Der SV Rheinbreitbach steht nach der Niederlage in Roßbach als zweiter Absteiger neben der SG Andernach II fest. Lesezeit: 2 Minuten

SV Roßbach/Verscheid - SV Rhein-breitbach 1:0 (0:0). Der Roßbacher Coach Michael Maur hatte eine einseitige Begegnung gesehen: „Es war ein Spiel in eine Richtung. Hinten haben wir so gut wie nichts zugelassen. An unserem Offensivspiel müssen wir noch arbeiten. Nach dem vierten Sieg in Folge sind wir aber zufrieden.“ Tor: ...