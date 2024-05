Plus Kreis Neuwied

Jubel im Wiedtal: SV Roßbach/Verscheid feiert den Klassenverbleib auf der Couch

Von Daniel Korzilius

Am Mittwoch fanden in der Fußball-Kreisliga A 2 zwei Spiele statt, nach deren Ergebnissen der Jubel beim unbeteiligten SV Roßbach/Verscheid am größten gewesen sein dürfte. Der ehemalige Oberligist feierte seinen Klassenverbleib bereits drei Spieltag vor dem Saisonende und quasi auf der Couch im heimischen Wohnzimmer.