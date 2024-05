Plus Kreis Neuwied HSV Neuwied trennt nur ein Sieg von der Meisterschaft – Trainer Fink: „Sind 100 Prozent fokussiert“ Von Daniel Korzilius i Dem Heimatsportverein Neuwied und seinem Trainer Stefan Fink (Foto) fehlt zur Meisterschaft in der Kreisliga A 2 und zum Aufstieg in die Bezirksliga Ost nur noch ein Sieg. Foto: Jörg Niebergall Am vorletzten Spieltag der Fußball-Kreisliga A 2 können bereits alle Entscheidungen fallen: Der HSV Neuwied kann den Aufstieg in die Bezirksliga perfekt machen, und im Abstiegskampf benötigt die SG DJK Neustadt-Fernthal einen eigenen Sieg gegen Rheinbrohl und Schützenhilfe des SV Rheinbreitbach im Spiel bei der SG Neitersen II, um nicht als dritter Absteiger neben der SG Andernach II und Rheinbreitbach festzustehen. Lesezeit: 4 Minuten

SG DJK Neustadt-Fernthal - FV Rheinbrohl (Fr., 19.30 Uhr, in Neustadt/Hinspiel: 1:3). Nach vier Niederlagen in Folge steht die DJK mit dem Rücken zur Wand. Das erste Unentschieden im 25. Saisonspiel würde zwar auch die theoretische Hoffnung auf den Klassenverbleib am Leben erhalten, aber in Neustadt und Fernthal dürfte jedem ...