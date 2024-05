Plus Kreis Neuwied

HSV Neuwied ist A-Klassen-Meister und rückt in die Bezirksliga Ost auf: Vierter Aufstieg im zehnten Jahr des Vereinsbestehens

Von Daniel Korzilius

i Meisterfoto im Rhein-Wied-Stadion: Der Heimatsportverein ist vorzeitig Meister der Fußball-Kreisliga A 2 und spielt in der Saison 2024/2025 in der Bezirksliga Ost. Foto: Jörg Niebergall

Der HSV Neuwied spielt in der Saison 2024/2025 in der Fußball-Bezirksliga Ost: Das Team von Trainer Stefan Fink sicherte mit einem 2:0-Erfolg gegen die SG Niederbreitbach am 25. Spieltag vorzeitig den Meistertitel in der Kreisliga A 2.