Neuwieder Currywurstfestival ohne genehmigten Haushalt: Der ADD schmeckt das nicht

i Wenn das Currywurstfestival in Neuwied über die Bühne geht, ist der Haushalt der Stadt in der Regel noch nicht genehmigt. Das sieht sie Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion kritisch. Foto: Jörg Niebergall

Wenn das Currywurstfestival in Neuwied über die Bühne geht, ist der Haushalt der Stadt in der Regel noch nicht genehmigt. So war es auch in diesem Januar. Der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion schmeckt das gar nicht. Sie fordert die Stadt auf, den Verstoß gegen die Gemeindeordnung abzustellen. Nur wie?