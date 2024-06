Plus Mittelrhein Hochwasser droht: Braubach macht die Schotten dicht Mira Zwick Von Tobias Lui i Braubach macht die Schotten dicht Foto: Tobias Lui Es geht routiniert zu beim Bauhof der VG Loreley. Während der Pegel am Mittelrhein kontinuierlich steigt und der Fluss sich immer breiter macht und über die Ufer tritt, arbeiten die Mitarbeiter des Bauhofs sukzessive ihren Plan ab, um für ein Hochwasser gerüstet zu sein. Auch in Lahnstein ist man in Alarmbereitschaft. Lesezeit: 3 Minuten

Situation in Braubach: Bereits am Sonntag wurde die Fußgängerunterführung an der Bahnunterführung von der B 42 nach Braubach herein von Bauhofmitarbeitern dichtgemacht, weitere neun der zehn Bahnunterführungen entlang der B 42 in die Altstadt hinein folgten im Laufe des Montags. Lediglich die letzte Unterführung am Ortsausgang Richtung Osterspai bleibt für die Mobilität ...