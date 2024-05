Plus Kreis Neuwied

DJK Neustadt-Fernthal erzwingt Entscheidungsspiel – HSV Neuwied verliert Generalprobe

Von Daniel Korzilius

Die Saison in der Fußball-Kreisliga A2 geht in die Verlängerung: Die SG DJK Neustadt-Fernthal zog durch as 2:2 in Heimbach-Weis nach Punkten gleich mit der SG Neitersen II, sodass die die beiden Mannschaften den dritten Absteiger in einem Entscheidungsspiel ermitteln müssen. Der Meister HSV Neuwied verlor die Generalprobe für das Pokalfinale beim FV Rheinbrohl klar mit 0:3.