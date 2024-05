Der Tabellendrittletzte SG Biebertal/Unterkülztal (in Schwarz, mit Florian Heyer) wehrte sich im Nachholspiel in Kümbdchen gut gegen den Tabellenführer TuS Rheinböllen um Fabio Aquila und Gianni Castronovo, kam aber kaum in Tornähe und verlor folgerichtig mit 0:2. Rheinböllen kann am Sonntag bereits Meister in der A-Klasse werden bei einem Sieg bei Mosel Löf und einer gleichzeitigen Niederlage der SG Oppenhausen bei der SG Müden. Biebertal muss gegen Absteiger Urbar/Werlau gewinnen, um die letzte Rettungschance zu wahren. Foto: #ckpicture