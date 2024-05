Plus Malberg

Was ist noch drin im Malberger Tank? – Nach nur einem Punkt aus fünf Spielen geht's zum Tabellenletzten

An diesem Mittwochabend kommt es in der Rheinlandliga zum vorgezogenen 33. Spieltag. Die Gründe dafür sind hinlänglich bekannt (Stichwort „Rheinlandpokalfinale“). Zu einer Art „Finale“ beziehungsweise „Schlussteil“ tritt dabei die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen beim FC HWW Niederroßbach an, dessen Abstieg nach zweijähriger Zugehörigkeit zum Verbandsoberhaus inzwischen in Stein gemeißelt ist und dessen Vergleich mit dem Westerwälder Nachbarn (Anstoß: 19.30 Uhr) bereits der letzte Auftritt vor heimischem Publikum in dieser Saison ist.