Plus Metternich Trauriges Saisonende für Germania Metternich – Abstieg ist nach 1:5 gegen Ahrweiler besiegelt Von Sven Sabock i Was die Germania-Spieler auch versuchten, gegen den Ahrweiler BC gelang wenig: Auch dieser Schuss von Kubilay Toumpan (rechts, gegen Christian Scheu) verfehlte das Tor. Foto: Jörg Niebergall Das Wetter passte irgendwie zur Stimmung. In der zweiten Halbzeit weinte in Metternich der Himmel, der Abstieg der Germania wurde von einem mächtigen Regenguss begleitet. Lesezeit: 3 Minuten

Auch wenn bei Spielern und Trainer nach dem 1:5 (0:2) gegen den Ahrweiler BC keine Tränen flossen, so nahm die Saison des FC Metternich auf dem Kunstrasen am Trifter Weg ein trist-trauriges Ende. Und selbst bei den Gästen vom ABC hielt sich die Freude in Grenzen: Weil die SG 2000 Mülheim-Kärlich ...