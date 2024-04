Plus Trier-Tarforst. J Vierfacher Wambach leitet denkwürdiges Spiel für die SG 99 ein – Andernach gewinnt 8:1 bei Trier-Tarforst Von René Weiss i Hatten in Trier-Tarforst gut lachen: Die Andernacher Nils Wambach, Fabian Weber, Filip Reintges und Oliver Kubatta (von links). Foto: René Weiss Trier-Tarforst. Jannick Schmidt hatte in der Winterpause ein positives Bauchgefühl. „Er sagte mir, dass wir die Saison auf Platz sieben abschließen“, verrät Kim Kossmann, was sein Co-Trainer ihm gegenüber prognostizierte, als die SG 99 Andernach tief im Tabellenkeller überwinterte. Lesezeit: 2 Minuten

Kossmann winkte damals ungläubig ab, seit Samstagabend befindet sich dieser siebte Rang in unmittelbarer Reichweite. Die „Bäckerjungen“ gewannen bei ihrem Angstgegner FSV Trier-Tarforst an einem denkwürdigen Fußballtag mit 8:1 (6:0). Kossmann und Daniel Neunheuser, zwei Andernacher Urgesteine in der blutjungen Mannschaft, schwelgten nach dem Abpfiff in Erinnerungen und kamen zu ...