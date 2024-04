Plus Metternich 4:3 – Germania glänzt gegen Tabellenführer Schneifel und macht den Abstiegskampf spannend Durch den 4:3-Erfolg der Germania gegen die SG Schneifel hat der Abstiegskampf an Spannung gewonnen. Lesezeit: 1 Minute

Doch nicht nur das: Nach dem neuerlichen Patzer des Tabellenführers haben an der Spitze nun gleich vier Mannschaften die Chance auf den Titel. In jedem Fall sollte sich die Zuversicht, die Metternichs Trainer Leo de Sousa vor vor der Partie an den Tag gelegt hatte, bestätigen. „Wir haben ein gutes ...