Plus Neuwied Überall Baustellen: Wo, wie und warum die Neuwieder Innenstadt ihr Gesicht verändert Von Hilko Röttgers i Man kann schon sehen, wo die Reise hingeht: Die Umgestaltung des Neuwieder Marktplatzes läuft auf Hochtouren. Foto: Nadine Schöneberg Die Neuwieder Innenstadt verändert ihr Gesicht – und das aus gutem Grund, wie die Stadtverwaltung jetzt in einer Pressemitteilung erläutert. Ziel ist es, die Aufenthaltsqualität für die Besucher zu erhöhen, damit die City auch in Zukunft attraktiv und lebendig bleibt. „Nichts zu machen und dem langsamen, aber sicheren Niedergang zuzuschauen, war keine Option“, sagt Oberbürgermeister Jan Einig. Lesezeit: 3 Minuten

Die Stadt hat eine Reihe von Vorhaben auf den Weg gebracht, was aktuell an gleich mehreren Baustellen in der Innenstadt deutlich wird. An den Baustellen gab es in der Vergangenheit auch immer wieder mal Kritik. „Die Umbaumaßnahmen sind immer mit Einschränkungen, mit Dreck und Lärm verbunden“, räumt Einig ein. Zugleich ...