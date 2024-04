Plus Trier SG 99 Andernach verliert bei FSG Ehrang – Den vorzeitigen Klassenverbleib verpasst Von Lutz Klattenberg Die SG 99 Andernach hat die Chance auf den vorzeitigen Klassenverbleib am 30. Spieltag der Fußball-Rheinlandliga nicht genutzt. Bei der FSG Ehrang unterlagen die Andernacher nach schwacher Leistung mit 1:2 (1:0). Lesezeit: 1 Minute

Dabei hätte es für die Elf von Trainer Kim Kossmann vor 200 Zuschauern in Trier nicht besser beginnen können. Schon nach 25 Sekunden traf Gian Luca Dolon für die Andernacher zur Führung. Nach einem hohen Pass legte Nils Wambach per Kopf ab auf Dolon, der überlegt abschloss. So flott, wie die ...