Plus Wirges

Nächster überzeugender Zu-Null-Sieg: Wissen ist nach 3:0 in Wirges gerettet – Für EGC wird's jetzt eng

Von Helmut Rosbach & Andreas Hundhammer

i Micha Fuchs (in Weiß) musste verletzungsbedingt schon früh raus. Zu diesem Zeitpunkt lag der VfB Wissen im Auswärtsspiel bei der Spvgg EGC Wirges (hier mit Dennis Radermacher) bereits mit 2:0 vorn. Foto: Marco Rosbach

Für die Höhepunkte im Rheinlandliga-Auswärtsspiel bei der Spvgg EGC Wirges sorgte ausschließlich der VfB Wissen – im „positiven“ wie im „negativen“ Sinn. Einerseits schrieben die Siegstädter bei ihrem 3:0 (2:0)-Erfolg sämtliche Treffer dem eigenen Konto gut, was in der Konsequenz drei Punkte mit sich brachte, durch die das Team von Dirk Spornhauer praktisch nichts mehr mit dem Abstieg zu tun hat. Das kommt dem VfB durchaus gelegen, da mit den Kirschbaum-Brüdern nach deren Platzverweisen in Wirges demnächst erst mal zwei Leistungsträger zu ersetzen sein werden.