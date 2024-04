Plus Wissen

Schwere Verletzung trübt Siegesfreuden: Bei Wissens 3:0 gegen Wittlich stellen beide Teams am Ende das Spielen ein

Von Jens Kötting & Andreas Hundhammer

i Die 63. Spielminute: Ein Foul von Wittlichs Maximilian Düpre (rechts) an Wissens Stürmer Armando Grau (links) sorgte für eine 32-minütige Spielunterbrechung. Foto: balu

Wer sich für die Fußball-Bundesliga interessiert, der erinnert sich womöglich an das Hoffenheimer Heimspiel gegen den FC Bayern aus dem Februar 2020. Als Bayern-Fans wiederholt ein beleidigendes Plakat gegen Mäzen Dietmar Hopp hochhielten, stand die Partie kurz vor dem Abbruch. So weit kam es letztlich nicht, doch die übrigen rund 15 Minuten schoben sich die Protagonisten auch angesichts des 6:0-Vorsprungs des Rekordmeisterts nur noch symbolisch den Ball hin und her, sodass die Begegnung ein reguläres Ende finden konnte.