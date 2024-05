Plus Heimersheim

Mülheim versetzt Ahrweiler dicken Dämpfer – Vermeintliches 1:1 aberkannt

Von Matthias Schlenger

i Saint Ric Estime Batandou (rechts neben ihm Christian Scheu) geht hier ebenso leer aus mit seinem Kopfball wie der Ahrweiler BC im Heimspiel gegen die SG 2000 Mülheim-Kärlich, die nun mit Eisbachtal ganz oben steht, während der Rückstand des ABC fünf Punkte beträgt. Foto: Vollrath

Entschieden ist bei noch drei Spieltagen in der Fußball-Rheinlandliga in Sachen Aufstieg noch nichts. Doch mit dem sechsten Sieg in Folge hat die SG 2000 Mülheim-Kärlich einmal mehr gezeigt, dass sie ein gewaltiges Wort mitredet. Sehr zum Leidwesen des Tabellenvierten Ahrweiler BC, der sich zu Hause mit 1:2 (0:1) dem Konkurrenten geschlagen geben musste.