Plus Westerwald

„Wir haben ein Ziel vor Augen“: Hannappel peilt mit Hundsangen Sprung auf Platz zwei an – Abschied in Höhr

i Hat Platz zwei fest im Blick: Hundsangens Trainer Ralf Hannappel. Foto: Andreas Hergenhahn

Ein Nachholspiel und eine vorgezogene Partie des 29. und damit vorletzten Spieltags in der Fußball-Bezirksliga Ost stehen am Donnerstagabend an. Geht es in Lautzert für die SG Hundsangen darum, den zweiten Platz zu erobern, kämpft in Höhr-Grenzhausen die SG Ellingen darum, den vorletzten Platz zu verlassen und Anschluss Richtung Tabellenplatz zwölf zu finden.