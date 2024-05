Plus Lautzert-Oberdreis

Sprung auf Platz zwei verpasst: Lautzerts Mihael Tomic beendet Hundsangener Siegeslauf

Von Rolf Schulze & Andreas Hundhammer

Sie waren zuletzt so richtig in Fahrt gekommen, die Fußballer der SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth. Doch den letzten Schritt in Richtung Tabellenplatz zwei der Bezirksliga Ost, der die Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur Rheinlandliga garantiert, verpasste die Mannschaft von Ralf Hannappel im Nachholspiel am Mittwochabend bei der SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod, die Mihael Tomic zu einem 2:0 (1:0)-Heimerfolg schoss.