Plus Brachbach SG Mudersbach schlägt den Meister und ist gerettet – Leidenschaftliche Vorstellung beim 2:1 gegen Altenhof Von Andreas Hundhammer Vom Regen, der inzwischen eingesetzt hatte, ließen sich die Spieler der SG Mudersbach/Brachbach nicht mehr abhalten, den endgültig unter Dach und Fach gebrachten Verbleib in der Bezirksliga Westfalen im Mittelkreis lautstark im Mannschaftskreis zu feiern. Lesezeit: 1 Minute

Dazu hätte ihnen im vorgezogenen Heimspiel des vorletzten Spieltags in Staffel 5 bereits ein Remis gereicht, das gegen den längst als Meister und Aufsteiger in die Landesliga feststehenden FC Altenhof bereits ein ehrenwertes Resultat gewesen wäre. Doch das Team von André Stoffel machte an diesem Donnerstagabend keine halben Sachen und ...