Plus Koblenz Wer kommt in die Aufstiegsrunde? Anadolu beim TuS Oberwinter im direkten Duell um Platz zwei i Emotional an der Seitenlinie: Dzenis Ramovic. Foto: Didi Mühlen Besser hätte die Spielansetzung in der Fußball-Bezirksliga Mitte kaum sein können: Während die SG Vordereifel Laubach bereits als Meister und Aufsteiger feststeht, spielen am Sonntag der TuS Oberwinter und der SV Anadolu im direkten Duell um Platz zwei, der zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde berechtigt. Lesezeit: 2 Minuten

SV Weitersburg - SG Mendig So., 15 Uhr Beim Sieg in Mayen hat Weitersburg in der Vorwoche seinem ehemaligen Trainer Marc Steil die einzige Niederlage auf heimischem Gelände beigebracht. Es wäre also nicht verwunderlich, sollte Weitersburg auch das letzte Saisonspiel gegen Mendig erfolgreich bestreiten. „Das ist jedenfalls unser erklärtes Ziel. ...