Plus Bad Kreuznach Flüchtlingszuzug in alte Anheuser-Villa in Bad Kreuznach: Stadt droht, Mietvertrag zu kündigen Harald Gebhardt Von Markus Kilian i Die ehemalige Anheuser-Villa gegenüber dem Casinospielplatz soll nach aufwendigen Umbaumaßnahmen Platz für 25 geflüchtete Menschen bieten. Dafür hat die Stadt das Gebäude für fünf Jahre von einem Investor angemietet. Nun drängt die Stadt auf einen neuen Bauantrag, da sich die Nutzung des Gebäudes verändert hat. Foto: Markus Kilian Oberbürgermeister Emanuel Letz will dem Investor eine Frist bis Montag setzen: Dann muss die neue Baugenehmigung beantragt sein. Wie steht der Eigentümer zu der Forderung? Lesezeit: 4 Minuten

Neue überraschende Wendung in der Diskussion um die geplante Unterbringung von 25 Flüchtlingen in der früheren Anheuser-Villa in der Hofgartenstraße 4: Kaum hatten die etwa 20 Besucher und die Presse am Donnerstagabend für die Stadtratssitzung Platz genommen, mussten sie den Sitzungsaal schon wieder verlassen. Oberbürgermeister Emanuel Letz (FDP) stellte die Nichtöffentlichkeit ...