Plus Oberwinter

Oberwinter sucht nach seiner Form – TuS verliert Pokalspiel

Von Lutz Klattenberg

Der TuS Oberwinter durchlebt aktuell eine schwierige Phase. Nach drei Partien in der Fußball-Bezirksliga Mitte wartet die Elf von Trainer Cornel Hirt noch auf ein Erfolgserlebnis. Zudem kam nun auch das Aus in der zweiten Rheinlandpokalrunde. Bei Ligarivale TSV Emmelshausen unterlagen die Oberwinterer 1:3 (0:2). Am Sonntag (15 Uhr) ist der TuS nun bei Aufsteiger SV Untermosel gefordert, die ihre Ligatauglichkeit mit zwei Siegen aus drei Spielen bereits unter Beweis gestellt haben.