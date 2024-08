Plus Bad Kreuznach

Droht am Kreuznacher Salinenquartier eine Bauruine? OB bleibt zuversichtlich – Merkelbach-Antrag abgelehnt

i Wie geht es weiter an der Großbaustelle Salinenwuartier? Droht gar eine Bauruine im Kreuznacher Stadtzentrum. OB Letz bleibt zuversichtlich. Einen Antrag von Hans Gerhard Merkelbach (Faire Liste) den Bauträger aufzufordern, die Gehwege und die Bushaltestelle,über die der Verkehr umgeleitet wird, wiederstellen zu lassen, hat der Stadtrat mit großer Mehrheit abgelehnt. Foto: Harald Gebhardt

Seit dem Frühjahr ruhen die Bauarbeiten auf der Großbaustelle Salinenquartier an der Ecke von Salinen- und Schlossstraße. Der Projektentwickler, die Schoofs Immobilien GmbH Frankfurt, befindet sich nach wie vor in einem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung. Davon ist auch das Bad Kreuznacher Millionenprojekt betroffen. Droht im Stadtzentrum eine große Bauruine oder nimmt das Ganze noch ein gutes Ende?