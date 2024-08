Plus Mendig

Mendig hat schlechte Erinnerungen an den TSV – Eintracht empfängt Emmelshausen

Von Jan Müller

Sieben Punkte aus drei Spielen: Der Saisonbeginn des SV Eintracht Mendig in die Fußball-Bezirksliga Mitte ist gelungen. Während die Vulkanstädter auf fremden Plätzen die beiden bisherigen Partien siegreich gestalteten, soll nun auch im Heimspiel an der Brauerstraße der erste Dreier her.