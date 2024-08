Plus Bad Sobernheim Denkmalz-Biergarten in Bad Sobernheim schließt Ende September: Bruno Schneider gibt Aus bekannt Von Lena Reuther i Der Denkmalz-Biergarten im Herzen von Bad Sobernheim schließt Ende September. Das gab Geschäftsführer Bruno Schneider am Freitag in einer Pressemitteilung bekannt. Foto: Lena Reuther Der Denkmalz-Biergarten im Herzen von Bad Sobernheim schließt Ende September. Das gab Geschäftsführer Bruno Schneider am Freitag in einer Pressemitteilung bekannt. Lesezeit: 2 Minuten

Dieses Ende kommt überraschend: Der Denkmalz Biergarten in Bad Sobernheim schließt Ende September seine Tore - wohl für immer. Das gibt Bruno Schneider, Geschäftsführer und Mitgesellschafter der Denkmalz Disibodenberger Kapellenbrauerei, in einer Pressemeldung bekannt. Das ist ein herber Schlag für das gastronomische Angebot in der Kurstadt. Nach der Lektüre der ...