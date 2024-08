Plus Koblenz

Was es wo zu sehen gibt: Das Programm der Koblenzer Museumsnacht

i Unter den Teilnehmern der 23. Museumsnacht in Koblenz finden sich in diesem Jahr zahlreiche Dauergäste, aber auch das eine oder andere neue Gesicht. Foto: Museumsnacht/Stadt Koblenz

Die 23. Koblenzer Museumsnacht wird am Samstag, 7. September, um 19 Uhr im Forum Confluentes eröffnet. Der Eintritt beträgt 10 Euro und berechtigt zum Besuch in allen teilnehmenden Häusern. Tickets können in der Koblenzer Tourist-Information, im Mittelrhein- und im Ludwig Museum erworben werden. Im Preis inbegriffen sind ein Busshuttleangebot sowie die Nutzung der Fähre von der Altstadt nach Koblenz-Ehrenbreitstein. Eine Programmübersicht: