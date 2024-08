Plus Westerwald

Lieblingsplatz im Westerwald: Dominik Eulberg genießt die Idylle am Haidenweiher

i Für den international bekannten Westerwälder Musiker und Biologen Dominik Eulberg, der an der Westerwälder Seenplatte wohnt, ist der nahe gelegene Haidenweiher sein Lieblingsplatz. Dort genießt er die einzigartige Atmosphäre, das schöne Licht, die Spiegelungen auf der Wasseroberfläche und die relative Stille, aber insbesondere auch die vielfältige Vogelwelt auf und an dem Weiher mit seinem dichten Schilfgürtel. Foto: Markus Müller

Im Juni tanzten Tausende von Gästen bei Electronic Wine am Deutschen Eck in Koblenz zu der von ihm aufgelegten Musik. Oder er legt auch schon mal bei Nature One auf, wohin gleich Zehntausende Teilnehmer strömen. Jetzt sind wir mit dem Discjockey Dominik Eulberg zu seinem eher ruhigen Lieblingsort in den heimatlichen Gefilden unterwegs.