Oberzissen ist nur kurz enttäuscht – Nach Pokal-Aus spielt SVO in Rheinböllen

Von Jan Müller

Nach dem Pokal-Aus ist vor dem Ligaalltag: Die Bezirksliga-Fußballer des SV Oberzissen boten in der zweiten Runde des Rheinlandpokals dem Rheinlandligisten TuS Kirchberg lange Zeit Paroli, am Ende sicherten sich die Gäste aber durch einen 3:0 (1:0)-Sieg den Einzug in die nächste Runde. Für den SVO bleibt keine Zeit der Enttäuschung, da bereits am Sonntagnachmittag (14.45 Uhr) das nächste Ligaspiel beim punktgleichen TuS Rheinböllen auf dem Programm steht.