Plus Simmern Argenthal: Römer fällt länger aus – TSV nochmal ohne Bersch – Rheinböllen: Trio zurück Von Michael Bongard i K-Sport 4 Tus Oberwinter vers Rheinbollen Max Blohm zum 1:0 Foto: Martin Gausmann/Voillrath Vierter Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Mitte – und die SG Argenthal muss vor dem Heimspiel gegen den starken Neuling Ahrweiler II schon den dritten schwerwiegenden Ausfall verkraften. Lesezeit: 3 Minuten

SG Argenthal/Liebshausen/ Mörschbach - Ahrweiler BC II (So., 14.45 Uhr, in Argenthal). Nächste Hiobsbotschaft für Argenthal: Linksaußen Daniel Römer, der am Mittwoch im Pokal gegen Vordereifel beim 2:6 beide Tore machte, verletzte sich gegen Ende der Partie in einem Zweikampf. Bänderriss im Fuß lautet die Diagnose, die gleiche Verletzung hat ...