Mitglieder gründen Stadtsoldatenstammtisch

Die Idee zur Gründung hatten die Kameraden Reinhard Degen, Heinz-Bernd Küpper, Norbert Salz und Anti Wilsberg. Der Stammtisch soll unter anderem den Mitgliedern die Möglichkeit geben, auch außerhalb der Karnevalssession die Kameradschaft und den Zusammenhalt zu pflegen sowie aufrechtzuerhalten. Der Vorstand unterstützte den Vorschlag, einen Stammtisch zu gründen, sehr gerne. Beim ersten Treffen begrüßte Kommandant Markus alle Anwesenden und übergab dem neu gegründeten Stammtisch einen eigenen Stammtischaufsteller. Es war ein gelungener Auftakt nach der langen Pandemiepause.

Mitglieder, die Interesse haben und den neuen Stammtisch mit Leben erfüllen möchten, sind gerne am ersten Donnerstag eines jeden Monats willkommen. Getroffen wird sich im Stadtsoldatenhaus oder in einem Linzer Lokal. Der Treffpunkt wird frühzeitig bekannt gegeben. Bei Interesse an einer Mitgliedschaft im Stadtsoldatencorps erhält man weitere Informationen im Internet unter www.stadtsoldaten-linz.de.