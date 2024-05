Schwerer Unfall bei Rennerod: Fahrer von Kleintransporter übersieht Lkw

Eine folgenschwere Unachtsamkeit führte am Donnerstagmorgen zu einem Unfall. Der Fahrer eines Kleintransporters übersah einen Lkw. Dieser wich aus. Die Folge: ein Frontalzusammenstoß.

Am Donnerstag, 2. Mai, ereignete sich gegen 8.30 Uhr auf der B255 im Bereich des Zubringers der B54 ein Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Ein Kleintransporter beabsichtigte, von der B54 aus Rennerod kommend auf die B255 in Fahrtrichtung Herborn abzubiegen. Hierbei übersah der Fahrer des Kleintransporters einen von links kommenden vorfahrtsberechtigten Lkw, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.

Um eine Seitenkollision mit dem Kleintransporter zu vermeiden, zog der LKW nach links, wo er frontal mit einem dort fahrenden Pkw kollidierte, der sich auf der Abbiegespur von der B255 zur B54 befand. Die alleinige Insassin dieses Pkw wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Die B255 war für die Dauer der Unfallaufnahme zeitweise komplett gesperrt.